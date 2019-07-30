قرار بتعطيل المدارس في السودان بعد أحداث الأبيض

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام في السودان بصدور قرار بتعطيل المدارس بعد أحداث الأبيض.

وكان آلاف الطلاب السودانيين قد انضموا إلى الاحتجاجات في مختلف أرجاء البلاد لإدانة التفريق العنيف لتظاهرة أمس الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل عدد من طلبة المدارس الثانوية.

وأدت أعمال القتل إلى إذكاء التوترات بين قوى الحرية والتغيير التي تقف وراء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في إبريل وبين المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ ذلك الحين.

ويقف وراء مسيرات، الثلاثاء، تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة التي بدأت في ديسمبر وأطاحت في النهاية بالبشير.

والتجمع جزء من تحالف أكبر، يُعرف باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير”، الذي يتفاوض مع الجيش حول الانتقال إلى الحكم المدني.

واتفق الجانبان على الخطوط العريضة لاتفاق تقاسم السلطة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنهما ما زالا منقسمين بشأن عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي أن يتمتع القادة العسكريون بالحصانة من المقاضاة بسبب أعمال العنف ضد المحتجين أم لا.