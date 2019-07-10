قرار مُفاجئ يصدم الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال رغبته الشديدة في التعاقد مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو بصورة نهائية من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي خلال صيف العام الجاري.

ولعب أندري كاريلو مع نادي الهلال على سبيل الإعارة في موسم 2018-2019 من نادي بنفيكا.

بنفيكا يحدد شرطه

وقالت تقارير صحافية برتغالية اليوم، أن نادي بنفيكا سيرفض رفضًا تامًا تجديد إعارة اللاعب أندري كاريلو لـ الهلال ولكنه سيوافق على بيعه للأزرق في حال تلقى العرض المالي المناسب.

وكان نادي الهلال جهز عرضًا ماليًا قدره 13 مليون يورو للتعاقد مع أندري كاريلو بصورة نهائية، لكن نادي بنفيكا يريد الحصول على 15 مليون يورو.

وتألق كاريلو بصورة مُلفتة للأنظار مع منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث ساهم في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية ضد منتخب البرازيل يوم الأحد الماضي، وتُوج منتخب البرازيل باللقب.

وفي حال لم ينجح الهلال في إبرام التعاقد بصورة نهائية مع كاريلو، فإن نادي النصر سيتحرك بقوة لحسم الصفقة لصالحه بعد إبداء أصفر العاصمة إعجابه الشديد بقدرات نجم منتخب بيرو.

ويخوض نادي الهلال حاليًا معسكرًا إعداديًا لـ الموسم الجديد في دولة النمسا، حيث نجح الهلال بالأمس في الفوز على فريق سبيتال النمساوي بعشرة أهداف دون رد.