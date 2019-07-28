قرار مُفاجئ يصدم نجم النصر السابق

المواطن - محمد سمعه

انتقل اللاعب إبراهيم غالب لـ صفوف نادي الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كصفقة انتقال حر من صفوف نادي النصر بعد نهاية موسم 2018-2019.

وجرى اتفاقٌ بين إبراهيم غالب وإدارة النصر، يقضي بتنازل إبراهيم غالب عن مستحقاته للعالمي قبل انضمامه لتدريبات الفيصلي، لكن لاعب النصر السابق تراجع عن هذا القرار ليُطالب أصفر العاصمة بمستحقاته المتبقية.

على الفور قرر نادي النصر، عدم السماح لإبراهيم غالب بالمشاركة في تدريبات الفيصلي، حتى نهاية عقده بصورة رسمية مع العالمي في منتصف أغسطس المقبل.

لا شك أن تصرف نادي النصر، قد يحرم اللاعب إبراهيم غالب من تحقيق الاستفادة الكاملة من فترة الإعداد مع الفيصلي استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

ويُذكر أن تقارير صحافية، كانت ذكرت في الفترة الأخيرة أن إبراهيم غالب سيحاول إقناع محمد السهلاوي مهاجم النصر سابقًا بالانضمام للعنابي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جدير بالذكر أن كثرة إصابات إبراهيم غالب مع النصر، حرمته من أن يتواجد في التشكيلة الأساسية للعالمي بصورة منتظمة.

فاز نادي النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.