قرار هيئة الرياضة أنقذ الأندية والجماهير

المواطن - محمد سمعه

قررت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلغاء مرحلة تكليف رؤساء الأندية، وإلزام جميع الأندية بانتخاب مجلس إدارة مستمر لمدة أربع سنوات.

ويُذكر أن الدعم الحكومي والذي قُدم للأندية الرياضية السعودية والمُقدر بملياري ونصف المليار ريال، احتاج إلى وجود استقرار إداري في الأندية لمدة أربع سنوات وليس لمدة أشهر من أجل التركيز على استغلال الدعم لتطوير النادي وتحقيق النتائج المرجوة لجماهيره.

تحدث في هذا الشأن الناقد الرياضي تركي الغامدي قائلًا: “أقول لجماهير الأندية .. عرفتوا الآن لماذا كانت هيئة الرياضة ضد التكليف؟ لا بد من وجود إدارة واستقرار إداري في الأندية للاستفادة من مبلغ الدعم وتطوير النادي من كافة النواحي خلال أربع سنوات وبتأن، وبدون تعجل”.

وأضاف تركي الغامدي: هذا هو السبب الرئيسي وراء إلغاء التكليف في الأندية وإقرار هيئة الرياضة لمبدأ الانتخابات.

وكان صفوان السويكت فاز برئاسة النصر لمدة أربع سنوات، بينما فاز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال، وأصبح أحمد الصائغ رئيسًا منتخبًا للأهلي، أما أنمار الحائلي ففاز برئاسة نادي الاتحاد بالتزكية.

تركي الغامدي : اقول لجماهير الأندية .. عرفتوا الان لماذا هيئة الرياضة كانت ضد التكليف ؟#الحصاد_الرياضي#استراتيجية_دعم_الأندية #ولي_العهد_سند_الرياضه pic.twitter.com/aEd8sURD1L — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 20, 2019