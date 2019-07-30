قرار يُريح إدارة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تُصر الإدارة الجديدة لنادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على تحقيق طموحات جماهير أزرق العاصمة، بعد الموسم الكارثي لـ الهلال حيث خسر لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2018-2019.

قال الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد : أفضل قرار اتخذته إدارة الهلال هو جعل مصير اللاعبين في يد المدرب رازفان لوسيسكو، وبالفعل الإدارة الهلالية الجديدة تُركز على تحقيق طموحات الأزرق بعدما خيّب الفريق آمال مشجعيه في الموسم الماضي.

وأضاف عبدالكريم الحمد: لا شك أن تصرف إدارة الهلال هو الأفضل؛ لأنها ألقت الحمل كله على عاتق الجهاز الفني والمدير الفني.

ويُذكر أن الجمهور الهلالي كان طالب إدارة فهد بن نافل بفتح ملف اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن وتجديد التعاقد معه، بعدما قررت إدارة الهلال يوم 19 يوليو الجاري، إيقاف مفاوضات تجديد العقد مع عموري نهائيًا.

وتولى فهد بن نافل رئاسة نادي الهلال لمدة أربع سنوات، خلفًا للأمير محمد بن فيصل، والذي تقدم باستقالته من رئاسة الهلال في أبريل الماضي، بعد الخسارة من التعاون في الدوري.

وكان الهلال تعرّض لمشاكل عديدة في الموسم الماضي، كان أبرزها إقالة البرتغالي جورجي جيسوس من تدريب الفريق الهلالي بالإضافة إلى التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش والذي حقق نتائج مخيبة لأزرق العاصمة في كافة البطولات.