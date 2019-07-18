قطر ترضخ لـ بريطانيا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

وافقت اللجنة القطرية المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 على إجراء تحقيق واسع النطاق بقيادة قاضٍ بريطاني في وفاة عامل يحمل الجنسيةَ القطريةَ كان يشارك في أعمال بناء إحدى المنشآت الرياضية الخاصة بالمونديال.

ويُعتبر القرار، الذي جاء بعد قرابة 18 شهرًا من وفاة زاك كوكس في يناير 2017، بمثابة إذلال من جانب بريطانيا، والتي أصرت على أن يتولى عملية التحقيق في الواقعة قاضٍ بريطاني.

وتسببت التصرفات القطرية في انزعاج عالمي بشأن مشاكل الصحة والسلامة المحيطة بمباني الملاعب، وهو الأمر الذي تسبب في عدد من حالات الوفاة.

وقال نشطاء: إن هذا أول تحقيق معروف في وفاة محددة أثناء بناء ملاعب كأس العالم، حيث من المقرر أن يتم إجراء التحقيق بواسطة السير روبرت أكينهيد، وهو قاضٍ سابق بالمحكمة العليا يتمتع بخبرة في قانون البناء وحوادث المواقع.

وفي فبراير 2018، انتقد قاضي الوفيات البريطاني بشدة إجراءات السلامة في موقع الاستاد، مؤكدًا أن المعدات التي قدمت إلى كوكس لم تكن مناسبة لهذا الغرض.

إجبار قطر بعد أكثر من عام ونصف على الوفاة لتولي جهات خارجية التحقيق في الواقعة، جاء عكس رغبة الدوحة، والتي رأت أن ذلك رضوخ غير مقبول، إلا أن الضغوط الدولية ورغبة قطر في تفادي أي وقائع من شأنها فتح ملف حصولها على استضافة كأس العالم، أجبر الدوحة في نهاية المطاف على القبول بالشرط البريطاني.