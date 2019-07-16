قنديل بحر بحجم إنسان!

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صُدم غواصان بعد مشاهدتهما قنديل بحر في حجمهما تقريبًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان دان أبوت يلتقط بعض الصور للأحياء المائية بصحبة عالمة الأحياء ليزي دالي عندما شاهدا قنديل بحر ضخمًا للغاية يسبح أمامهما أصيب الثنائي بالصدمة؛ بسبب الحجم الهائل للكائن الحي، ثم التقطوا له عدة صور ومقاطع فيديو لإظهار حجمه الضخم للغاية، وكان الثنائي بمحطتهما الأخيرة من زيارة ساحل فالماوث كورنوال بأحد الجزر البريطانية، حيث تم رصد القنديل.

ووصف الثنائي القنديل بأن طوله تعدى المتر ونصف وعرضه نصف متر تقريبًا.