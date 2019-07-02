كأس أمم إفريقيا تخدم مصالح الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

يُتابع مسؤولو بعض من الأندية السعودية، مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر، وذلك لمراقبة بعض اللاعبين والذين قد يكونوا صفقات محتملة لبعض من الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية.

البداية كانت مع نادي الهلال والذي يهتم بالتعاقد مع المدافع المصري محمود علاء مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك المصري في الميركاتو الجاري.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن الهلال جهز عرضًا ماليًا قدره 5 ملايين يورو للتعاقد مع محمود علاء لكن الزمالك يرفض الحديث عن الأمر والتفريط في اللاعب للاحتياج له في بطولة الدوري المصري والتي تُستكمل بعد نهاية مباريات كأس أمم إفريقيا.

الهلال ينافس النصر بقوة

ويُذكر أن الهلال أيضًا سيتنافس مع النصر من أجل التعاقد مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي والذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا الحالية.

من ناحية أخرى أوضحت تقارير صحافية أن نادي الرائد يخطط للتعاقد مع الكاميروني أرناود دجوم لاعب نادي هارتس الأسكتلندي والذي يشارك حاليًا مع منتخب الأسود الكاميرونية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وربما نشهد أسماء أخرى من اللاعبين المشاركين في أمم إفريقيا مطروحين بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق موسم 2019-2020.

جدير بالذكر أن الهلال والنصر اهتما بضم المصري محمود جنش حارس الزمالك ومنتخب مصر، لكن إصابته في وتر أكيليس، وغيابه لمدة تصل إلى 7 أشهر ستجعل قطبي الرياض يتراجعان عن فكرة التعاقد معه.