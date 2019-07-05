كأس أمم إفريقيا تُخيب آمال رباعي الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

فشل منتخب المغرب في الصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب بنين.

وتعرض رباعي الدوري السعودي مبارك بوصوفة وكريم الأحمدي ومروان دا كوستا واللاعب نور الدين أمرابط لصدمة مُدوية مع منتخب المغرب، خاصة أن الرباعي كان يُمني نفسه بالذهاب بعيدًا في بطولة كأس أمم إفريقيا وذلك من أجل الفوز بها للمرة الثانية في تاريخ المنتخب المغربي.

وقدم الرباعي أداءً مميز في بطولة الدوري السعودي بالموسم الماضي، حيث كانت الداوفع كبيرة لديهم من أجل التألق في بطولة الكان الإفريقية.

وعلى الفور، بعد نهاية مباراة المغرب وبنين أعلن كل من مبارك بوصوفة لاعب نادي الشباب واللاعب كريم الأحمدي لاعب نادي الاتحاد اعتزالهما اللعب دوليًا مع منتخب أسود الأطلس.

ويُوجد العديد من اللاعبين في صفوف المنتخب المغربي من تخطوا سن الـ30 ومن المرجح عدم مشاركتهم مع منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2021 والتي تُقام في دولة الكاميرون.

وسبق للمنتخب المغربي الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبة وحيدة وكانت في عام 1976.