كارثة تُهدد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يسعى النادي الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش إلى التأكد من سلامة عناصر الراقي وجاهزيتهم استعدادًا لخوض مباراتي الهلال في دور ثُمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في أغسطس المقبل.

وقالت تقارير صحافية إن الأهلي يواجه كارثة وتهديدًا حقيقيًا في الفترة الحالية بإصابة نجميه ” سعيد المولد ودجانيني تافاريس” بالتمزق خلال معسكر الراقي في النمسا.

إصابة مفاجئة تُربك حسابات الأهلي

وفي حال غاب ثنائي الأهلي عن مباراة الذهاب ضد نادي الهلال في السادس من أغسطس، فسيفقد الراقي قوة دفاعية وهجومية كبيرة قد لا تُمكن الأهلي من تحقيق هدفه وهو إقصاء الزعيم من البطولة الآسيوية.

وتُعتبر مباراة الهلال بمثابة فرصة ذهبية، للنادي الأهلي خاصة أن الراقي يطمح للثأر من الهلال، بعدما أقصى الهلال فريق الأهلي من نصف نهائي البطولة العربية في الموسم الماضي.

وسيُسابق الأهلي، الزمن من أجل تجهيز سعيد المولد ودجانيني تافاريس لمباراة الهلال، الأهم والأقوى للمدرب الكرواتي إيفانكوفيتش بعدما تولى مسؤولية تدريب الراقي.

وجاء برانكو إيفانكوفيتش لتدريب الأهلي خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

ويُذكر أن الأهلي كان احتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.