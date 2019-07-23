كاريلو .. الحاسم المتخصص في صناعة الفرص

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الهلال في الحفاظ على البيروفي أندريه كاريلو لـ4 سنوات مقبلة، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الموسم الرياضي الماضي.

كاريلو هلالي:

وحصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على توقيع أندريه كاريلو خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في مدينة لينز النمساوية، ليصبح اللاعب البيروفي لاعبًا هلاليًّا حتى عام 2023.

ولعب كاريلو في صفوف الهلال على سبيل الإعارة قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، وظهر النجم البيروفي بمستوى مميز؛ ما دفع إدارة الأزرق للحصول على خدماته بشكل نهائي.

كاريلو:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى أندريه كاريلو مع الهلال الموسم الماضي، ووصفته باللاعب الحاسم.

وأضافت “أوبتا”، أن هدفين من أهداف كاريلو الثلاثة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، هما أهداف فوز، وكسرت التعادل.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن أندريه كاريلو قام بصناعة ثاني أكبر عدد من الفرص بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 فرصة، ووصفته بـ”المثمر”.

ويُعد النجم البرازيلي كارلوس إدواردو أكثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صناعة للفرص الموسم الماضي برصيد 51 فرصة، يليه كاريلو الذي يسعى لمواصلة التألق مع الزعيم هذا الموسم.