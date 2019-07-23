كاريلو: مشتاق لجماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعرب البيروفي أندريه كاريلو عن سعادته بالبقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للنجم البيروفي كاريلو وقال فيه: “أهلًا شباب.. مشتاق لجميع جماهير الهلال .. أراكم قريبًا”.

ولعب كاريلو في صفوف الهلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي، وقدم اللاعب البيروفي مستوى مميزًا مع الزعيم، ما دفع الإدارة للحصول على خدماته بشكل نهائي.

ونجح رئيس نادي الهلال فهد بن نافل في توقيع عقدًا جديدًا مع البيروفي أندريه كاريلو يمتد لمدة أربع أعوام، وذلك في مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بمدينة لينز النمساوية.

ويستعد كاريلو للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية من اليوم الثلاثاء، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.