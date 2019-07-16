كاريلو مُهدد بالرحيل عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

رغم وصول نادي الهلال لخطوات متقدمة، وذلك من أجل إقناع نادي بنفيكا البرتغالي بالتخلي عن اللاعب البيروفي أندري كاريلو بشكل دائم، لكن يبدو أن مدرب الهلال، الروماني رازفان لوسيسكو له رأي آخر.

وقالت تقارير صحافية، أنه رغم قطع نادي الهلال لشوط كبير في المفاوضات مع نادي بنفيكا لشراء اللاعب أندري كاريلو بصورة نهائية، لكن المدرب لوسيسكو طلب التمهل؛ وذلك رغبة منه في التعاقد مع اللاعب البرازيلي إدميلسون جونيور جناح نادي الدحيل القطري.

ويُذكر أن المدرب رازفان لوسيسكو يُفضل بنسبة كبيرة رحيل كاريلو بالإضافة للتعاقد مع اللاعب إدميلسون جونيور.

وربما تتجه إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لتحقيق مطلب المدرب لوسيسكو بعدم استكمال مفاوضات ضم كاريلو من بنفيكا بصورة نهائية والتحرك لضم إدميلسون بدلًا منه.

وكان نادي بنفيكا طلب الحصول على 15 مليون يورو لبيع أندري كاريلو بصورة نهائية لـ الهلال.

وفي حال لم ينجح نادي الهلال في إتمام التعاقد بصورة نهائية مع أندري كاريلو، فإن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت سيتحرك لحسم الصفقة لمصلحة العالمي.

ويُذكر أن كاريلو شارك مع منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي أقيمت في البرازيل.