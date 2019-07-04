كاريلو يُوجه رسالة مثيرة لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

تألّق اللاعب البيروفي أندري كاريلو بصورة لافتة للأنظار مع منتخب بلاده صباح اليوم ضد منتخب تشيلي في دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة حاليًا في دولة البرازيل.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن نادي الهلال سيبحث مصير اللاعب أندري كاريلو بعد نهاية مشاركته مع منتخب البيرو في بطولة كوبا أمريكا.

كاريلو يُساهم بصورة أساسية

وبعد تألق أندري كاريلو مع منتخب بيرو أمام تشيلي ومساهمته في عبور منتخب بلاده لمواجهة البرازيل في الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، وجّه كاريلو رسالة مثيرة إلى الهلال تُفيد بأن الزعيم قد يتأثر سلبيًا في حال لم يجدد بقاء النجم البيروفي معه.

ويُذكر أن تقارير صحافية، كانت ذكرت أن نادي النصر مهتم وبقوة بالتعاقد مع اللاعب أندري كاريلو، في حال لم يُجدد بقائه مع نادي الهلال.

وكان أندري كاريلو صنع الهدفين الأول والثاني لـ منتخب بيرو في لقاء تشيلي، والذين تم إحرازهما عبر كل من إديسون فلوريس ويوشيمار يوتون.

والتحق اللاعب أندري كاريلو، بصفوف نادي الهلال في صيف عام 2018 قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة.

وشارك أندري كاريلو مع منتخب بيرو في بطولة كأس العالم والتي أُقيمت صيف عام 2018، حيث ودّع منتخب بيرو البطولة من الدور الأول.

وتعرّض أندري كاريلو للإصابة في مباراة بيرو وتشيلي، حيث يأمل مدرب منتخب بيرو والجمهور البيروفي عدم تأثر اللاعب بالإصابة وبالتالي غيابه عن مواجهة المنتخب البرازيلي في الدور النهائي لبطولة كوبا أمريكا.

وكان خوان كارلوس أوبليتاس المدير الرياضي لاتحاد الكرة في بيرو تحدث عن أندري كاريلو قائلًا: لو كنت امتلك ظروف وإمكانيات وقدرات أندري كاريلو لقررت اللعب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

ويرغب أندري كاريلو في أن يشارك في مباراة البرازيل، وتحقيق المفاجأة بالفوز بلقب كوبا أمريكا أمام منتخب السيلساو وجماهيره.