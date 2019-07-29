كبار العلماء تعزي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

المواطن - واس

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وإلى أبناء وبنات الفقيد وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إننا إذ نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة فإننا نسأل الله تعالى في هذه الأيام الفاضلة المباركة أن يتغمد الأمير بندر بن عبدالعزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين، سائلين الله تعالى أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.