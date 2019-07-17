كروس: هدفنا التتويج بجميع الألقاب

المواطن - مروة نبيل

أكّد نجم ريال مدريد الإسباني، الألماني توني كروس، أنه وزملاءه يتدرّبون بكل قوة، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، مشددًا على رغبتهم في القتال والتتويج بجميع الألقاب.

وقال كروس، خلال تصريحاته لقناة ريال مدريد الرسمية: “نحن نسعى للقتال على كل الألقاب كما هو مُعتاد، والشيء المهم في المباريات الأولى هو إيجاد الرتم، وبالتأكيد ستكون متعبة قليلًا؛ لأننا نتدرب بشدة، وأنا ما زلت متعبًا من مران اليوم”.

وعن تطوره خلال فترة تواجده في ريال مدريد، قال كروس: “لقد تطورت كثيرًا كلاعب، حيث أتيت بعمر الـ24 عامًا من بلد آخر وأعتقد أنني ظهرت بشكل جيد هنا، والنجاحات وعدد المباريات إيجابي للغاية، وأنا سعيد جدًا”.

واختتم نجم المنتخب الألماني تصريحاته قائلًا: “يوم تقديمي هنا في ريال مدريد كان مميزًا للغاية في حياتي، والوقت مرّ بسرعة كبيرة، وبشكل عام كانت السنوات الخمس ناجحة جدًا، مع التتويج بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا”.