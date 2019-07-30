كريستيانو رونالدو يستفز برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، تصريحًا ناريًا ضد نادي برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات كريستيانو رونالدو والذي قال: دائمًا يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني، يُنافسون على لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن فريق واحد سيُتوج باللقب.

وأضاف رونالدو: أريد القول بأن برشلونة أنفق أموالًا كثيرة في سوق الانتقالات، خلال آخر خمس سنوات ولكنهم لم يفوزوا بلقب دوري أبطال أوروبا، بالطبع أنتم تعرفون هذا الأمر.

وتابع كريستيانو رونالدو: صفوف فريق يوفنتوس، قوية للغاية ودائمًا نحن نريد القتال من أجل تحقيق الفوز وهذا يتحقق مع وجود الكثير من العوامل، وإذا لم نتمكن من حصد دوري الأبطال في العام الحالي، أتمنى حصدها في العام المقبل.

وأكمل رونالدو حديثه قائلًا: برشلونة واحد من أفضل الأندية في العالم فقد تعاقد مع أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونج، ويُوجد في صفوفه فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

وأضاف رونالدو: الشائعات الصحافية حول نيمار كثيرة، هذا عمل الصحافة، ولكن اعتقادي الشخصي أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان الفرنسي.