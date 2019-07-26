كل ما تودّ معرفته عن قرعة كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال المُقرر إقامتها، يوم غد السبت، في العاصمة المغربية الرباط.

قرعة كأس محمد السادس

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، أن النسخة الجديدة من البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، ستكون بمشاركة 32 ناديًا.

ومن المُقرر أن تُقام مراسم قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في الخامسة بتوقيت المغرب والسابعة بتوقيت السعودية، ويتم نقلها عبر قناة أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري للبطولة للعام الثاني على التوالي.

وكان رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، تركي آل الشيخ قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، وستُقام المباراة النهائية 2020 في الرباط.

الأندية المشاركة

ويشهد كأس محمد السادس للأندية الأبطال مشاركة فرق من معظم الدول العربية، ومنها الاتحاد والشباب من السعودية، النجمة والعهد من لبنان، والثلاثي الكويتي: العربي، الكويت، والسالمية، بالإضافة إلى شباب الأردن.

ويُشارك النجم الساحلي والترجي من تونس، ثنائي الجزائر شباب قسطنينة ومولودية الجزائر، الاتحاد السكندري والإسماعيلي من مصر، الوصل والجزيرة الإماراتيين، الهلال والمريخ السودانيين، الجيش السوري، المحرق البحريني.

كما يتواجد أيضًا، الثنائي العراقي الشرطة والقوة الجوية، ظفار والنصر من عُمان، هلال القدس الفلسطيني، أهلي بني غازي الليبي، نوذايبو الموريتاني، والثلاثي المغربي الوداد، أولمبيك أسفي، والرجاء، بجانب المتأهل إلى دور الـ32 من التصفيات الأولى والثانية.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي توج بلقب كأس زايد للأندية الأبطال النسخة الماضية، بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية.