كمبيوتر محمول جديد من فايو

المواطن - متابعة

كشفت شركة فايو عن حاسبها المحمول الصغير مزود بمنافذ كثيرة (Vaio SX12)، سيطرح أولاً في اليابان في وقت لاحق هذا الأسبوع بسعر يتراوح بين 1100 و2000 دولار.

وتسمح هذه الميزة بحمل الجهاز بسهولة مع وجود الكثير من خيارات الاتصال، بدل اللجوء إلى المحولات الإضافية وأجهزة الدونغل، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الثلاثاء.

ويبلغ وزن الجهاز 888 غراماً، وهو مزود بشاشة بقياس 12.5 بوصة، وخيارات إدخال وإخراج أكثر من معظم الأجهزة الماثلة المحمولة المتوفرة في السوق.

ويأتي مع 3 منافذ USB-A، ومنفذ USB-C للشحن، ومنفذ HDMI، وفتحة بطاقة SD بالحجم الكامل؛ ومنفذ سماعة رأس وميكروفون، ومنفذ إيثرنت (Ethernet)؛ واتصال VGA قديم.

ويعمل الجهاز، الذي لا يزيد حجمه عن جهاز ماك بوك، بمعالجات إنتل Core i5 أو Core i7 من الجيل الثامن رباعية النوى، مع خيار تثبيت وحدة LTE، ما يسمح بالحصول على اتصال بالإنترنت متنقل.

كما زودت فايو الجهاز بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD.

وهناك أيضاً لوحة التتبع المتعددة اللمس مع زرين، ومستشعر بصمة الإصبع، وطلاء مقاوم للتوهج على الشاشة، وبطارية يمكنها 14 ساعة متواصلة، ولوحة مفاتيح بلا ضجيج كاملة الحجم.