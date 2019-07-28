كنو يُغادر معسكر الفيحاء
بعد تعرضه لإصابة

كنو يُغادر معسكر الفيحاء

2019/07/28
الساعة 8:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالله كنو، لمعسكر هولندا متجهًا إلى الرياض، اليوم الأحد.

وأشار نادي الفيحاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كنو سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية على موضع الإصابة التي تعرض لها في الركبة أثناء تمارين الفريق الأول لكرة القدم.

ويأمل الجهاز الفني لنادي الفيحاء أن تكون الإصابة التي تعرض لها عبدالله كنو بسيطة، وأن يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم سريعًا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكرًا خارجيًّا في هولندا، ويتخلله عدة مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.



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