كورتوا: أنا الحارس الأول في ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، أنه يشعر بأن موقفه حاليًا أفضل وأقوى بعدما أصبح الحارس الأساسي للنادي الملكي في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وتحدث كورتوا لـ صحيفة Het Nieuwsblad البلجيكية قائلًا: الآن أصبحنا نعرف من هو الحارس الأول في ريال مدريد ، أشعر أن موقفي حاليًا أفضل وأقوى.

وتابع كورتوا: أتدرب جيدًا واستعد بشكل جيد للموسم الجديد ونسبة الدهون في جسدي، أصبحت أقل، أشعر أنني بخير وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال.

وأضاف كورتوا: لا يجب مقارنة إدين هازارد بأي لاعب، فهو عنصر مهم لـ ريال مدريد كما كان مهمًا مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وبالفعل هو عنصر مهم للمنتخب البلجيكي.

وكان ريال مدريد، أعلن عن تعاقده مع هازارد في صيف 2019 ولمدة ست سنوات قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو.