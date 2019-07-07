كيانو ريفز : أعتمد على نفسي في كل شيء منذ سنوات بعيدة

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اعترف نجم هوليوود الفنان كيانو ريفز، أن هناك ملامح مشتركة تجمع أدواره السينمائية كبطل منفرد وشخصيته الحقيقية.

وبحسب تصريحات إلى “الشرق الأوسط”، قال كيانو ريفز: إن شخصية البطل المنفرد تثير اهتمامه كثيرًا، وبسؤاله عما إذا كان اهتمامه بالبطل المنفرد نابعًا من تشابهه مع شخصيته، أجاب: أعتقد أن هناك ملامح مشتركة لكني لن أضيع وقتي ووقتك في الحديث عنها.

وتابع كيانو ريفز: “كل منا لابد أن يعتمد على جزء ما من المساعدة، لكني لست من النوع الذي يطلب، أعتقد أنني لست مدينًا لأحد ولا أحد مدين لي، أعتمد على نفسي في كل شيء ومنذ سنوات بعيدة”.

كيانو ريفز اسمه بالإنجليزية Keanu Reeves، وهو ممثل كندي مولود في بيروت 2 سبتمبر 1964، وبدأ رحلته الفنية بتدرج ونجاح متراكم.

والفنان كيانو ريفز معروف في الوطن العربي بشكل كبير لدوره الرئيسي في ثلاثية أفلام الماتريكس، واسمه سامويل نولين ريفز ولم تكن العلاقة بين والديه مستقرة فوقع الطلاق ورحل الأب إلى هاواي ولم يرَ ابنه كيانو ريفز إلا مرة واحدة وكان عمره 13 عامًا.

وبعدها انتقل كيانو ريفز وأخته وأمه إلى نيويورك، وتزوجت أمه هناك من منتج يدعى بول أرون، ومن ثم سافروا إلى تورنتو، وأخذ كيانو الجنسية الكندية التي لا زالت عنده، ولكن بعدها تم الطلاق أيضًا، وتزوجت أمه مرتين الأولى من روبرت ميللر الذي أنجبت منه الأخت غير الشقيقة “كارينا” 1976، وبعدها من جاك بوند مالك صالون لتصفيف الشعر، وأيضًا تم الطلاق.

وفي وقت سابق، كشفت شركة Microsoft Window، أنها ستضم الممثل العالمي كيانو ريفز Keanu Reeves صاحب شخصية “جون ويك” الشهيرة، للنسخة الجديدة من لعبة Cyberpunk 2077 المقرر عرضها في إبريل العام المقبل.

وطرحت شركة مايكروسوفت، التريلر الرسمي للعبة وظهر في نهايته كيانو ريفز الذي يعرض له خلال هذه الفترة فيلم “جون ويك” الجزء الثالث.

ومن المقرر أن يلعب كيانو ريفز دورًا رئيسيًّا في النسخة الجديدة من اللعبة؛ بحسب موقع comicbook.

في سياق آخر، انضم Keanu Reeves إلى طاقم عمل فيلم الأنيميشن والرسوم المتحركة الشهير Toy Story 4، المقرر طرحه 19 يونيو العام الجاري.

ويجسد كيانو ريفز Keanu Reeves أحدث الشخصيات المنضمة للجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، وهي دمية قاتلة تعود للخمسينات من القرن الماضي للإجابة على بعض الأسئلة الوجودية، وسرعان ما تتوالى الأحداث والاشتباكات مع الشخصيات الأخرى.