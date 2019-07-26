كيف أصبح هيرفي رينارد قريبًا من تدريب الأخضر؟

المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لـ منتخب المغرب، من أجل تدريب المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة.

وكان هيرفي رينارد أعلن استقالته رسميًّا من تدريب المنتخب المغربي، عقب خروج أسود الأطلس من دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

وذكرت تقارير صحافية سعودية، اليوم، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل أنهى الاتفاق مع الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب الأخضر خلفًا لـ الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وكان رينارد ألمح في الفترة الأخيرة إلى اقترابه من تدريب المنتخب السعودي، وذلك بعدما صرح، بأن تجربته المقبلة ستكون خارج القارة الإفريقية.

ويذكر أن هيرفي رينارد فاز بلقب كأس أمم إفريقيا كمدرب مرتين في عامي 2012 و2015 مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار على التوالي.

جدير بالذكر أن خوان بيتزي رحل عن تدريب الأخضر رسميًّا، بعد توديع كأس أمم آسيا من دور ثمن النهائي أمام اليابان في يناير الماضي.