كيف تعرف فيروس واتساب بهاتفك؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لا تزال تقارير الفيروس المنتشر عبر منصة تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا، واتساب، تشغل بال العديد من مستخدميه، وبالأخص ممن يمتلكون هواتف ذكية تعمل على منصة أندرويد.

وتناولت التقارير الإعلامية على مدى الأيام القليلة الماضية، ظهور بعض التطبيقات أو البرامج المزيفة التي تتحكم في الهاتف الذكي من خلال وصولها عبر رسائل واتساب.

ومن خلال الأبحاث التي تناولت الفيروس، فإن علامات إصابة الهاتف به هو تغيير في بعض التطبيقات أو إزالتها بشكل كامل من ذاكرة الهاتف، وذلك دون الحصول على إذن من جانب المستخدم أو المالك الأساسي للجهاز.

واكتشفت الأبحاث أن الفيروس يسهل التعامل معه إلكترونيًا، إلا أن ذلك يتطلب في المقام الرئيسي التعرف على تواجده في الجهاز، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال مجموعة دلائل، أبرزها تغيير الإعدادات الخاصة بالهاتف أو مسح بعض التطبيقات دون إذن مسبق أو رسالة تحذير.

وكان العديد من التقارير الإعلامية قد تحدثت عن بعض البرامج المضرة التي تصل إلى هواتف أندرويد عبر رسائل واتساب، والتي يمكنها أن تعرض بعض الإعلانات للمستخدم دون إرادته.