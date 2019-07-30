كيف رد الاتحاد على عرض بطل البرازيل؟

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي كورينثيانز البرازيلي في وقت سابق، رغبته الشديدة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحافية، أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا رفض رفضًا تامًا التفريط في اللاعب رومارينيو في الميركاتو الصيفي، على الرغم من تقديم نادي كورينثيانز عرضًا يتجاوز الـ17 مليون ريال للتعاقد مع نجم الاتحاد.

وقرّر المدرب خوسيه لويس سييرا الاعتماد على البرازيلي رومارينيو مع العميد في الموسم الجديد، حيث قام بضمه إلى قائمة الرباعي الأجنبي لنادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، الشهر المقبل، ويسعى لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى ثُمن النهائي.

وكان الاتحاد خسر نهائي كأس الملك في شهر مايو الماضي، لمصلحة نادي التعاون.