كيف سيكون مصير عموري ؟

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الهلال يوم الجمعة الماضية، إيقاف مفاوضات تجديد العقد للاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” وبصورة نهائية.

وأصبح مصير عموري غامضًا، حيث لا يُعرف إذا ما كان عموري سيعود لناديه العين الإماراتي أو سينضم للنادي الأهلي أو ينتقل لفريق آخر أوروبي.

لا شك أن رفض الهلال، تجديد عقد اللاعب عموري سيؤثر بالسلب على فرص اللاعب في الانضمام لفريق آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقيل أن النادي الأهلي مستعد لدفع 40 مليون ريال، من أجل التعاقد مع عموري.

وكانت الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للاعب عموري في شهر أكتوبر الماضي، كلفته الغياب عن باقي موسم 2018-2019، مع نادي الهلال.

ويذكر أن عموري كان انضم إلى الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي العين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

ولم يشارك عموري، مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس أمم آسيا 2019 في يناير الماضي، بسبب الإصابة.

وكان نادر المرزوقي وكيل عموري ذكر عبر حسابه في تويتر أنه سيصدر بيانًا في الوقت المناسب، حول أسباب رفض الهلال تجديد عقد موكله.