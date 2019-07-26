كيف كانت التعليقات بعد تصرف حمدالله؟

المواطن - محمد سمعه

جدد نادي النصر أمس الجمعة، عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله ولمدة ثلاثة مواسم، بعد الموافقة على مضاعفة راتبه خلال الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحافية، قالت بأن حمدالله غضب بسبب تأخر إدارة نادي النصر في منحه الزيادة المالية والتي طلبها، مما جعله يفكر في التأخر عن الحضور لـ معسكر نادي النصر في البرتغال.

اتجه بعض النقاد الرياضيين للتعليق على تصرف حمدالله، فقال الناقد الرياضي عبدالله المالكي: أنا مع طلب عبد الرزاق حمدالله بتحسين عقده مع نادي النصر، هو يستحق بسبب ما قدمه في الموسم الماضي.

أما الناقد محمد الذايدي فقال: ليس من حق أي لاعب أن يقول بأنه لن يأتي لمعسكر فريقه إلا إذا تم تحسين عقده، أمر غير مقبول على الإطلاق.

وعلّق الناقد الرياضي محمد الغامدي قائلًا: من الطبيعي أن يحصل اللاعب على ما يريده ما دام أدائه مميز.

وكان حمدالله ارتبط اسمه بالانضمام لأحد الأندية الإيطالية، أو بالانتقال لنادي الكويت الكويتي في صيف 2019، في حال لم يُجدد عقده مع النصر.

جدير بالذكر أن حمدالله، انضم كصفقة انتقال حر لنادي النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي الريان القطري.

من المنتظر أن يتقاضى حمدالله 25 مليون ريال في الموسم بدلًا من 11 مليون ريال.