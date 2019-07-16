كيف يحدث خسوف القمر ؟

المواطن - الرياض

تشهد المملكة، مساء اليوم الثلاثاء خسوف القمر الذي يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي 02:00 صباحًا.

ويحدث خسوف القمر عندما يمر القمر عبر ظل الأرض، ولكن يحدث هذا فقط عند اكتمال القمر، وعندما يكون القمر على الجانب البعيد من الأرض من الشمس.

وعلى عكس كسوف الشمس، يمكن ملاحظة خسوف القمر من نصف الكرة الأرضية بأكمله.

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، حيث تحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل فيكون خسوفًا كليًّا، أو تقريبي فيكون خسوفًا جزئيًّا.

ومن المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.