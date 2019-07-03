كيف يضمن صندوق الاستثمارات العامة عوائد مالية مستدامة؟

المواطن - الرياض

يسعى صندوق الاستثمارات العامة، من خلال العديد من الإجراءات، لضمان عوائد مالية مستدامة تنعش خزينة الدولة باستمرار، وتعزز فرص النمو الاقتصادي.‏

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة أن يصبح مستثمرًّا فاعلًا محليًّا، لذلك يتبنى الصندوق إطار عمل متعدد الجوانب يهدف إلى زيادة قيمة الشركات المحلية التي يستثمر بها، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

ويسعى صندوق الاستثمارات من أجل تحقيق هذا الهدف، لمراقبة الأداء للشركات، وكذلك حوكمة شركات الصندوق، وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال، وبناء وتحقيق القيمة، وخلق الفرص للقطاع الخاص.