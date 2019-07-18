كيف يمتص النصر غضب حمدالله؟

المواطن - محمد سمعه

يسعى مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت إلى حل أزمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعدما ترددت أنباء حول اقترابه من ترك العالمي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب الناقد الرياضي محمد الغامدي مجلس إدارة نادي النصر الجديد بتحسين بنود عقد حمدالله حيث قال: إدارة نادي النصر السابقة وعدت اللاعب حمدالله بتحسين عقده واللاعب ينتظر تنفيذ هذا الوعد مع الإدارة الجديدة.

بينما قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: إذا كان بإمكاني إعطاء راتبي وعلاواتي السنوية لحمدالله لن أتأخر، لأنه صانع فرحة الجماهير النصراوية في موسم 2018-2019، وهو يستحق الزيادة بكل تأكيد.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن حمدالله أبدى غضبه من إدارة النصر بسبب عدم حصوله على مكافأة الفوز بالدوري في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر زيادة راتب حمدالله مع النصر عقب تتويج العالمي بلقب الدوري، لكن التأخر أغضب حمدالله.

ويُذكر أن عبد الرزاق حمدالله كان قد تأخر في الانضمام لمعسكر نادي النصر بسبب قضاء عطلته الصيفية، عقب نهاية الموسم في السعودية وبعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي والتي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

الطريقة المثالية

وتريد إدارة النصر امتصاص غضب حمدالله بسبب التأخر في تحسين بنود عقده، والعمل على التوصل لحل وسط يناسب الطرفين، خاصة أن إدارة النصر تفكر في مراجعة الرواتب الكبيرة للاعبين الأجانب، بما يتماشى مع سياسة النادي في المرحلة القادمة.

وأحرز حمدالله 35 هدفًا مع نادي النصر في الدوري السعودي بالموسم الماضي، وتُوج بلقب هداف الدوري وأفضل لاعب محترف في الدوري عن الموسم الماضي.