كيف يمنع الهلال سالم الدوسري من الانتقال لـ النصر؟

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلى تجديد عقد نجمه سالم الدوسري.

وارتبط اسم سالم الدوسري بالانضمام لنادي النصر أو للنادي الأهلي في حال قرر الرحيل عن الهلال في صيف 2019.

خطة الهلال

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن الهلال سيقدم عرضًا جديدًا لـ سالم الدوسري بالتجديد له مقابل 7 ملايين ريال في الموسم الواحد.

وكان الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم ذكر بأن سالم الدوسري سينتقل إلى أي فريق يعطيه راتباً سنوياً مقداره 8 ملايين ريال.

وفي حال نجح الهلال في مفاوضاته مع سالم الدوسري، فسيجدد الأخير لمصلحة أزرق العاصمة ولمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقدّم سالم الدوسري أداءً جيدًا مع نادي الهلال في موسم 2018-2019، على الرغم من خسارة الفريق الهلالي للقب الدوري، بالإضافة إلى توديعه لـ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي أمام نادي التعاون.

بعد غلق ملف الإماراتي عموري، سيكون حسم ملف التجديد لـ سالم الدوسري الشغل الشاغل لإدارة الهلال؛ وذلك من أجل الإبقاء على اللاعب والتخلص من قلق التفريط فيه.