لأول مرة بالمملكة.. رياضة تسلق الجبال تجذب الأهالي بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

تستمرّ فعاليات تسلق الجبال في موقع منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة، والذي انطلق ضمن برنامج سياحة الرياضة والمغامرات بمنطقة المدينة المنورة، وسط إقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع ومن هواة رياضة تسلق الجبال، وذلك بعد أن جمع الموقع بين تجربة التسلق ورياضة الفيافيراتا والتي تُنفذ لأول مرة في المملكة العربية السعودية على مستوى الرياضات الجبلية.

كما يحتضن الموقع عددًا من الفعاليات التي تزامنت مع إطلاق رياضة تسلق الجبال ومنها موقع الاستقبال البري وما يتضمنه من فقرات مختلفة، بالإضافة إلى ممارسة رياضة المشي بين الجبال، وبرنامج تسلق للأطفال وعدد من الأنشطة الجماعية والحركية، وبرنامج بيئي توعوي (من برنامج لا تترك أثر)، بالإضافة إلى برنامج هايكنج ليلي والذي يُعد تجربة جديدة يتم تنفيذها لأول مرة في المدينة المنورة، حيث تميز بمشاركة ثرية من المهتمين بالهايكنج كونه ينطلق بعد غروب الشمس.

واستقطبت رياضة تسلق الجبال والفيافيراتا العديد من أهالي المدينة المنورة وزوارها، وذلك بعد أن قُدمت تجربة التسلق سواء للفيافيراتا أو التسلق العادي للحاضرين بدون رسوم بغرض التعريف ونشر هذه الرياضة مع ما صاحب ذلك من شرح وإيضاح من قبل قادة لتسلق المشاركين ضمن هذه الفعالية.

كما تضمنت الخيام البرية عرضًا لمنتجات تعريفية عن رياضة التسلق والفيافيراتا والتعريف بأوقات انطلاقها خلال فترات زمنية متفاوتة من اليوم للزوار، بالإضافة إلى مواقع نقل الزوار عبر الباصات المتاحة من داخل المدينة المنورة إلى منتزه البيضاء البري.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس فيصل بن خالد المدني بأن البرنامج شهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع والأهالي والزوار ومن هواة رياضة تسلق الجبال والمشي بين الحبال من خلال الهايكنج الليلي.

وأضاف: أن البرنامج يُعد تجربة فريدة من نوعها على مستوى تسلق الجبال تحت إشراف فريق مؤهل من الكوادر السعودية تم تدريبهم وتأهيلهم في وقت سابق ليستمر هذا النوع من الرياضة على فترات زمنية متفاوتة من العام بهدف التعريف بالكثير من المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة المنورة في مختلف المواقع، وذلك من خلال خطة استراتيجية لتنفيذ هذه البرامج بمعايير عالمية ومتوافقة مع البيئة الطبيعية وتعزيز جاذبيتها كوجهة مميزة للسياحة البيئية وسياحة الرياضة والمغامرات في المنطقة.

وأضاف المدني: أن هذا النوع من البرامج سوف يساهم في تعريف الشباب بالمواقع الجغرافية الطبيعية للمنطقة من جانب ونشر الموروث السياحي لها من جانب آخر، مشيرًا أن هذا النوع من الأنماط السياحية سوف يساهم وبشكل كبير في تفعيل نمط سياحة الرياضة والمغامرات مما يعزز صناعة سياحة رياضية جاذبة ومشوقة، تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها.

يُذكر أن خطة تطوير سياحة الرياضة والمغامرات بمنطقة المدينة المنورة ستشمل العديد من الرياضات الممكن ممارستها في المنطقة وفق التنوع الجغرافي والطبيعي وبما يخدم تنمية المواقع سياحيا وتعزيز المنطقة كوجهة سياحية غنية ومتنوعة.

وكان فريق فرنسي مختص يضم عددًا من الخبراء المتميزين تولى في فترة سابقة التدريب والتأهيل الكامل لعدد من هواة تسلق الجبال السعوديين بهدف إعدادهم وتهيئتهم ليصبحوا قادة ومدربين للراغبين لممارسة رياضة تسلق الجبال، والتي كانت بمثابة المرحلة الأولى لبرنامج سياحة الرياضة والمغامرات بالمنطقة.