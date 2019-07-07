لاعبو الأهلي يُغادرون إلى النمسا

المواطن - محمد سمعه

غادر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي إلى النمسا اليوم الأحد، وذلك لإقامة معسكر تحضيري استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر تويتر صورًا من مغادرة نجوم الأهلي إلى النمسا استعدادًا للموسم الجديد، حيث سيُقام المعسكر تحت إشراف المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكان المدرب برانكو إيفانكوفيتش تولى تدريب الأهلي مؤخرًا ولمدة موسمين، وذلك خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي.

ويسعى النادي الأهلي إلى الاستعداد بشكل قوي، بجانب التعاقد مع الصفقات المطلوبة للفريق الأول، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي، احتل المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، ليضمن الراقي مشاركته في الملحق الآسيوي خلال الفترة المقبلة.

يستعد النادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي، لمواجهة نادي الهلال في مباراتي ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في شهر أغسطس المقبل.