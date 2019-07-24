لجنة ثلاثية تقف على منزل أسرة حي روحاء محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر من خلاله أحد المواطنين بمقطع فيديو بقرية الروحاء التابعة لمحايل، والذي يشير من خلاله إلى تهالك منزله وظهور التشققات والتصدعات بذات المنزل، فقد وجه محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بتشكيل لجنة للوقوف على المنزل.

اللجنة مكونة من المحافظة والدفاع المدني والمالية للوقوف على منزل الأسرة، وقررت المحافظة وبالتنسيق مع فرع المالية إيواء الأسرة لمدة خمسة أيام، وسوف تقوم جمعية البر الخيرية باستئجار شقة مناسبة للأسرة، حتى يتم ترميم المنزل.

وأشار المحافظ الفلقي إلى أن ذلك يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، في الوقوف ومتابعة أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم، مؤكدًا أنه سيتم الرفع بجميع الإجراءات والتقارير لأمير المنطقة.