لجنة للسلامة المرورية في المدارس.. بهذه المهام

لجنة للسلامة المرورية في المدارس.. بهذه المهام

2019/07/19
الساعة 4:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1695
0
طباعة
المواطن - الرياض

اعتمدت وزارة التعليم تشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة وبعضوية المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

ونص التعميم

مهام اللجنة

وبموجب تعميم لمساعد وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “المواطن” على نسخة منه جاءت مهام اللجنة كما يلي:

▪ عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة.

▪ متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية ونهاية اليوم الدراسي.

▪ تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم