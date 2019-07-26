لحظات سعيدة في النصر

المواطن - محمد سمعه

يمر نادي النصر بأفضل اللحظات في الفترة الحالية، وذلك بعد تجديد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمد الله، صباح اليوم، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

اللحظة الأولى:

ونجح نادي النصر في السير على طريق السعادة ولحظات الاستقرار، وذلك بعد انتخاب صفوان السويكت رئيسًا لنادي النصر لمدة أربع سنوات، بعد مرور فترتين للترشح لم يتقدم أي مرشح لرئاسة النصر.

اللحظة الثانية:

واللحظة الثانية الأبرز لنادي النصر مؤخرًا، كانت بانضمام المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للقائمة الذهبية للأعضاء في العالمي، وذلك عن طريق تسديد رسوم العضوية والتي كان قدرها 100 ألف ريال، ليُصبح روي فيتوريا أول عضو ذهبي غير سعودي في الأندية.

اللحظة الثالثة:

لا شك أن اللحظة الأهم، لجماهير العالمي هي الإبقاء على المغربي حمد الله في صفوف النصر للموسم الجديد 2019-2020، خاصة أن رحيله كان سيُمثل صدمة لجماهير النصر.

وسجل حمد الله 35 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي، ونال لقب هداف المسابقة مع نيله لقب أفضل لاعب محترف في موسم 2018-2019.