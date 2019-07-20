لقطات مؤثرة من تشييع المدرب المغربي المطعون

المواطن - الرياض

أظهرت مقاطع فيديو لحظات وصول جثمان المدرب المغربي، الذي لقي مصرعه طعنًا بأحد المراكز الرياضية في حي السويدي، إلى بلاده ليوارى الثرى.

وبينت لقطات وصول الجثمان إلى المغرب ومنطقته، وسط حشد كبير، لتوديعه إلى مثواه الأخير، كما أظهر فيديو آخر نقل الجثمان إلى المنطقة التي سيُدفن فيها المدرب القتيل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في وقت سابق، بأن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرض مقيم مغربي (29 عامًا) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنةً بالصدر من سلاح أبيض (سكين).

وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضُبط بحوزته أداة الجريمة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.