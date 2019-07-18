للمرة الأولى.. فريق نسائي سعودي في بطولة خارجية

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الاتحاد السعودي للجودو الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركة فريق سيدات في بطولة غرب آسيا.

وأكد حساب الاتحاد السعودي للجودة على “تويتر”، أن هذه المرة هي الأولى في تاريخ الجودو بالسعودية، التي يشارك فيها فريق من السيدات مع الأخضر في بطولة خارجية، حيث يلعب 3 سيدات في منافسات البطولة القارية.

وتواجدت 3 لاعبات ضمن قائمة المنتخب السعودي الذي غارد إلى الأردن، وهن؛ حصة المليكي، مريان بكر هارون، ومريم أبو حربش.

وغادر، ظهر اليوم الخميس، المنتخب السعودي للجودو “ناشئين” ومنتخب السيدات إلى الأردن، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا خلال الفترة من 20 حتى 23 يوليو الجاري.