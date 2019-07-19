لماذا دعم فرانك ريبيري منتخب الجزائر؟

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق على الحضور إلى مدينة القاهرة المصرية، وذلك من أجل دعم المنتخب الجزائري في المباراة النهائية لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 ضد المنتخب السنغالي.

سبب المساندة

ويُذكر أن فرانك ريبيري حضر إلى مصر رفقة زوجته الجزائرية وهيبة وبنتيه وفضل أن يدعم المنتخب الجزائري تقديرًا لزوجته.

وتزوج فرانك ريبيري بزوجته وهيبة والتي تحمل أيضًا الجنسية الفرنسية منذ عام 2004.

جدير بالذكر أن السنغالي الحاج ضيوف نجم الكرة السنغالية تواجد مع الفرنسي فرانك ريبيري والكاميروني صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون السابق، في المقصورة الرئيسية لـ ملعب القاهرة الدولي من أجل متابعة مباراة الجزائر والسنغال.

ولعب فرانك ريبيري مع المنتخب الفرنسي في الفترة من عام 2006 حتى عام 2014، كما شارك فرانك ريبيري مع المنتخب الفرنسي في بطولتي كأس العالم عامي 2006 و 2010 في ألمانيا وجنوب إفريقيا على التوالي.

ويذكر أن المنتخب الجزائري كان تُوج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 تحت أنظار فرانك ريبيري وزوجته الجزائرية وهيبة، بعد الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول.

وكان فرانك ريبيري أعلن قبل نهاية موسم 2018-2019، رحيله عن صفوف نادي بايرن ميونيخ، وذلك بعد قضائه 12 عامًا في صفوف النادي البافاري من عام 2007 حتى عام 2019.

وسبق للاعب فرانك ريبيري اللعب في صفوف أندية أوليمبيك مارسيليا وآليس وبولون في الدوري الفرنسي، كما سبق له إرتداء قميص نادي غلطة سراي التركي ثم نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وتسلّم نجوم المنتخب الجزائري وتحت أنظار فرانك ريبيري، لقب كأس الأمم الإفريقية حيث حملها قائد المنتخب، رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويذكر أن فرانك ريبيري اعتنق الإسلام بفضل زوجته، وأطلق على نفسه اسم بلال محمد.