لماذا رفض مورينيو تدريب بطل دوري أبطال آسيا عام 2015؟

المواطن - محمد سمعه

رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لـ تشيلسي الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، تدريب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ لأسباب عائلية.

وذكر راديو توك سبورت الإنجليزي، أن مورينيو رفض عرضًا خُرافيًّا قُدم له من نادي جوانجزو إيفرجراند؛ بسبب رفض أسرته الذهاب إلى الصين.

ولا يشعر مورينيو بالتعجل في العودة لتدريب، حيث أعلن البرتغالي في أكثر من مناسبة أنه سيعود لتدريب أحد الأندية في الوقت المناسب.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قررت إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في شهر ديسمبر الماضي؛ بسبب سوء النتائج.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو سبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كمدرب مرتين مع نادي بورتو البرتغالي في عام 2004 ومع نادي إنتر ميلان الإيطالي في عام 2010.

وسبق لـ مورينيو تدريب أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد، وفاز بلقب الدوري الأوروبي مع اليونايتد في عام 2017.

وكان نادي جوانجزو إيفرجراند فاز بدوري أبطال آسيا في عام 2015 على حساب شباب الأهلي دبي الإماراتي.