لماذا لا يصلح رونار لتدريب الأخضر؟

المواطن - محمد سمعه

تردّدت أنباء وتقارير صحافية سعودية في الفترة الأخيرة، عن أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار مُرشحًا وبقوة لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد توديع المنتخب المغربي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ذكر أن مسألة تعيين مدرب جديد لتدريب المنتخب السعودي ستنتهي قبل نهاية شهر يوليو الجاري بالإعلان عن المدرب الجديد.

وأبدى الناقد الرياضي عايد الرشيدي الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية رأيه في المدرب رونار قائلًا: شخصيته ضعيفة وهو دائمًا يتأثر بالنجوم، ولا يُفكر في اتخاذ القرارات من عقله، أرى أنه لن يكون مناسبًا لـ المنتخب السعودي.

هيرفي رونار خارج الحسابات

وذكرت تقارير إخبارية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يتفاوض حاليًا مع ثلاثة مدربين ليتم اختيار أحدهم لتدريب المنتخب السعودي، ولن يكون الفرنسي هيرفي رونار منهم.

جدير بالذكر أن محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، كان نفى تقدم الفرنسي هيرفي رونار باستقالته من تدريب المنتخب المغربي لكرة القدم.

ويستعدّ المنتخب السعودي خلال شهر سبتمبر المقبل لخوض تصفيات آسيا المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.