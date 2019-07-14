لماذا يموت العرب في حفلات الزفاف؟

المواطن - متابعة

تشهد العديد من الدول العربية مظاهر احتفالية غير مسؤولة ينتج عنها إصابات ووفيات في بعض الحالات.

ويأتي إطلاق النار العشوائي والتفحيط من أبرز أسباب الحوادث في مناسبات الزواج التي تتحول في بعض الحالات إلى مآتم.