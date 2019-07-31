لمنع الطبطبة .. رسالة مهمة لـ ياسر المسحل

المواطن - محمد سمعه

حرص الناقد الرياضي سلطان الزايدي على توجيه رسالة مهمة لـ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تردد أقاويل حول وجود نية لإلغاء مباراة السوبر السعودي بين ناديي النصر والتعاون.

رسالة مهمة:

وغرد سلطان الزايدي عبر حسابه في تويتر: السيد ياسر المسحل، القائد الناجح والذي يسعى إلى العدل وتطبيق كل الخطوات، التي تُحقق العدالة للمنظومة التي يقودها، لذا لن تجد العدل حين تستمع لمن يقترح عليك فكرة إلغاء السوبر السعودي، الطبطبة وجبر الخواطر لا يتحقق معها العدل.

أسباب المخاوف من إلغاء السوبر:

قال الناقد الرياضي محمد الذايدي: من الممكن أن يتم إلغاء مباراة كأس السوبر السعودي بين ناديي النصر والتعاون، بسبب كثرة البطولات والاستحقاقات والتي تُشارك فيها الأندية السعودية.

بينما تحدث الناقد الرياضي محمد الغامدي قائلًا: كيف يُمكن لرابطة الدوري السعودي للمحترفين أن تضع روزنامة مباريات الدوري دون معرفة مواعيد مباريات الاتحاد والشباب في البطولة العربية، ومعرفة مباريات دوري أبطال آسيا بالنسبة للأندية السعودية.

ومن المنتظر أن يُشارك ناديا الاتحاد والشباب في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية في الموسم المقبل، كما تشارك حاليًّا أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في دوري أبطال آسيا، كما ستشارك أندية الهلال والنصر والتعاون والأهلي في دوري أبطال آسيا في العام المقبل.

جدير بالذكر أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد قال سابقًا بأنه من الممكن إقامة مباراة النصر والتعاون في فصل الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.