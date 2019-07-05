لمُعلمي حفر الباطن.. تعديل المهنة دون مراجعة الأحوال والكشف الطبي بمقر التعليم

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

نفّذت إدارة تعليم حفر الباطن بالتعاون مع صحة حفر الباطن وإدارة الأحوال المدنية القيام بمبادرة تخفف على الزملاء والزميلات مرشحي الوظائف التعليمية الذين جرى توجيههم للمحافظة.

وأبان المتحدث الرسمي بتعليم حفر الباطن إبراهيم السليمان “أنه رغبة في التيسير على الزملاء المرشحين والزميلات المرشحات وتخفيفاً عليهم وفي إطار التعاون والتكامل بين إدارة التعليم والأحوال المدنية قام مدير التعليم عايض الرحيلي بزيارة لمدير الأحوال المدنية لافي الحربي للاتفاق على آلية تعديل مهن المعلمين والمعلمات (بعد صدور قرار التعيين) دون عناء مراجعتهم للأحوال المدنية وستقوم الإدارة بتعديل المهنة للزملاء والزميلات دون اضطرارهم لمراجعة الأحوال المدنية”.

وأضاف السليمان ” أنه في إطار التعاون والتكامل بين إدارة التعليم والشؤون الصحية قام الرحيلي بزيارة لمدير مستشفى الملك خالد مساعد فرحان العنزي للاتفاق على آلية إجراء الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات في مقر إدارة التعليم دون عناء مراجعتهم للمستشفى”.

واختتم السليمان حديثه “بتقدم مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي بالشكر والتقدير لسعادة مدير الأحوال المدنية ومدير الشؤون الصحية ومدير مستشفى الملك خالد على تعاونهم في تسهيل مهمة الزملاء والزميلات ممن قدموا من مناطق بعيدة مثمناً لسعادتهم تجاوبهم الدائم والمميز فيما يخدم المحافظة”.