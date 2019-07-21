لندن: إيران احتجزت الناقلة البريطانية في مياه عُمان

المواطن - متابعة

لازالت إيران تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط فبعد إسقاطها طائرة أمريكية دون طيار فوق المياه الدولية في الخليج العربي، استولت عناصر الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مياه سلطنة عمان.

وسبق لإيران أن اعتدت على ناقلتي نفط في خليج عمان و4 ناقلات نفط في المياه الإقليمية الإماراتية قبالة ميناء الفجيرة.

وقالت غرفة الشحن البريطانية إن مخطط سير الناقلة يظهر استيلاء إيران عليها في مياه سلطنة عمان.

وبعثت بريطانيا رسالة لمجلس الأمن بشأن اختطاف إيران لناقلة نفط تابعة لها قالت فيها إنه لا أدلة على مزاعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني.

وأكدت بريطانيا في رسالتها أن قوات إيران اقتربت من الناقلة في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، مشيرة إلى أن الإجراء الإيراني ضد الناقلة يمثل تدخلاً غير قانوني.

وأضافت أن تهديد الملاحة في الممرات الدولية غير مقبول، ويمثل تصعيداً كبيراً، وأن التطورات الحالية مقلقة للغاية وأنها تعطي الأولوية للتهدئة.

وكانت بريطانيا قالت في وقت سابق اليوم إن حادث احتجاز الناقلة البريطانية جزء من تحدٍّ جوسياسي أوسع تواجهه إيران مع الغرب، وأنه خطوة عدائية.