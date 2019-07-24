لندن تُكذب طهران: لم نُرسل وسيطًا

المواطن - متابعة

نقلت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، عن مصدر بريطاني قوله إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام.

وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني، محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق الأربعاء، إن لندن أرسلت وسيطًا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة.

ولم يقدم كلبايكاني مزيدًا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وفق ما نقلت وكالة “تسنيم”.

وكانت طهران أعلنت، الجمعة الماضية، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، فيما حذرت لندن من تداعيات وخيمة لمثل هذه الممارسات.