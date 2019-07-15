لوجيتك تطلق قلماً للألعاب الافتراضية

المواطن - متابعة

كشفت شركة “لوجيتك” عن قلم VR Ink Pilot Edition الجديد المخصص لألعاب الواقع الافتراضي.

وأوضحت الشركة السويسرية أن أداة الإدخال الجديدة يتم استعمالها مثل القلم الذكي مع ألعاب الواقع الافتراضي وتمتاز بدقة أعلى مقارنة بالحلول الأخرى.

وتروج شركة لوجيتك للقلم VR Ink Pilot Edition الجديد من خلال أنه يتيح لأول مرة القيام بعمليات الإدخال في ألعاب الواقع الافتراضي بدقة، موضحة أنه يتم الإمساك بأداة الإدخال الجديدة مثل القلم العادي، ويتم التحكم في عرض ضربة الفرشاة من خلال شدة الضغط على الأزرار، علاوة على أنه يتم التحويل بين طريقة العمل ثنائية وثلاثية الأبعاد عن طريق الضغط على الأزرار.

ولم تفصح الشركة السويسرية المزيد من التفاصيل التقنية عن القلم VR Ink Pilot Edition الجديد، سوى أنه يعمل مع مستشعرات Lighthouse من شركة فالف، ويهدف إلى تلبية متطلبات أصحاب أجهزة إتش تي سي Vive أو فالف Index، ويرجع سبب اختيار نظام Lighthouse إلى دقة التتبع العالية.

ولم تعلن شركة لوجيتك عن موعد طرح قلم VR Ink Pilot Edition الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة.