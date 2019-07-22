لوكاس ليما .. منتخب الأرجنتين سر سعادته

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب البرازيلي لوكاس ليما لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي بالانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن لوكاس ليما قدم مستويات جيدة مع نادي بالميراس في الفترة الأخيرة مما دفع الأهلي للتفكير في دفع 8 ملايين دولار أمريكي لضم اللاعب.

وُلد لوكاس ليما في التاسع من يوليو في عام 1990 بمقاطعة ماريليا في البرازيل وبدأ مسيرته الكروية مع فريق ريو بريتو البرازيلي في عام 2008.

سبق للاعب لوكاس ليما مزاملة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في المنتخب البرازيلي كما تحدثت تقارير صحافية عن وجود قصة حب بين لوكاس ليما وشقيقة نيمار.

قصة جيدة مع منتخب الأرجنتين

ويُعد المنتخب الأرجنتيني سر سعادة كبير للاعب لوكاس ليما، حيث نجح نجم نادي بالميراس في أن يُحرز أولى أهدافه الدولية في مسيرته مع المنتخب البرازيلي في شباك راقصي التانجو في تصفيات كأس العالم 2018 ووقتها انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وسبق لـ لوكاس ليما اللعب في صفوف نادي إنتر دي ليميرا البرازيلي من عام 2010 حتى عام 2012، وخاض لوكاس ليما كذلك تجربة احترافية مع فريق إنتر ناسيونال البرازيلي في الفترة من عام 2012 حتى عام 2013.

وكانت تقارير محلية برازيلية، قالت إن النادي الأهلي هو الفريق السعودي الأبرز والمهتم بضم لوكاس ليما مع دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بالميراس لإطلاق سراحه.

وقبل تحرك الأهلي لضم اللاعب لوكاس ليما، نجح الراقي في ضم اللاعب البوسني ألفيس ساريتش والصربي دانييل أليكسيتش.

وفي حال نجح الأهلي في ضم اللاعب لوكاس ليما فسيكون الراقي أبرم ثالث صفقاته الأجنبية في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويلعب لوكاس ليما مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2015، وكان اسمه ارتبط بالانضمام لنادي برشلونة الإسباني مؤخرًا.