لوكاس ليما هدف الأهلي الذي أغضب نيمار

المواطن - محمد سمعه

يضع النادي الأهلي، بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، أنظاره على التعاقد مع اللاعب البرازيلي لوكاس ليما، لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدثت تقارير صحافية برازيلية عن وجود قصة حب بين لوكاس ليما ورفاييلا دوس سانتوس شقيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

التقارير البرازيلية أشارت إلى أن قصة الحب بين لوكاس ليما ورفاييلا دوس سانتوس تسببت في غضب كبير وعارم لنيمار؛ لشعوره بالخيانة من قبل لوكاس ليما.

ويذكر أن لوكاس ليما قدم مستويات جيدة مع نادي بالميراس في الفترة الأخيرة؛ مما دفع الأهلي للتفكير في دفع 8 ملايين يورو وهى قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بالميراس.

جدير بالذكر أن لوكاس ليما وُلد في التاسع من يوليو في عام 1990، بمقاطعة ماريليا في البرازيل، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق ريو بريتو البرازيلي في عام 2008.

سبق لـ اللاعب لوكاس ليما، اللعب في صفوف نادي إنتر دي ليميرا البرازيلي من عام 2010 حتى عام 2012، كما خاض لوكاس ليما تجربة احترافية مع فريق إنترناسيونال البرازيلي من عام 2012 حتى عام 2013.

وقبل تحرك الأهلي لضم اللاعب البرازيلي لوكاس ليما، كان الراقي نجح في ضم اللاعب البوسني ألفيس ساريتش والصربي دانييل أليكسيتش.

وإذا تمكن الأهلي من ضم لوكاس ليما، فسيكون الراقي نجح في إبرام ثالث صفقاته الأجنبية في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبدأ لوكاس ليما مسيرته مع المنتخب البرازيلي في عام 2015، وارتبط اسمه بالانضمام لنادي برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة.

ولعب لوكاس ليما مع نادي سانتوس البرازيلي، وهو أحد أعرق الأندية في البرازيل وأمريكا اللاتينية، حيث لعب نيمار والأسطورة البرازيلية بيليه لـ نادي سانتوس من قبل.

وكانت تقارير صحافية برازيلية تحدثت عن أن الأهلي هو أبرز الأندية السعودية المهتمة بضم لوكاس ليما.