لوكاس هيرنانديز يقترب من العودة

المواطن - مروة نبيل

اقترب النجم الفرنسي لوكاس هيرنانديز من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني.

ونشر حساب نادي بايرن ميونيخ الألماني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للفرنسي لوكاس هيرنانديز وهو يتدرب بالكرة في مران منفرد بميونخ، بينما يتواجد الفريق الأول في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد المدرب نيكو كوفاتش بالفرنسي هيرنانديز، وقال: “لوكاس يعمل بإخلاص كبير. نحن واثقون للغاية من أنه سينضم للفريق في وقت مبكر عما حددناه”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي بارين ميونيخ، كارل هاينز رومينيغه: “لوكاس يعمل بجد لاستعادة مستواه. الجراحة التي خضع لها اللاعب في ركبته ليست سهلة على الإطلاق. لحسن الحظ كل شيء يسير بشكل مثالي”.

وانضم لوكاس هيرنانديز إلى صفوف بايرن ميونيخ، قادمًا من أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية للعملاق البافاري بلغت قيمتها 80 مليون يورو.